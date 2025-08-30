مصیبت زدہ خاندانوں کی مالی ،اخلاقی مدد کریں :شاہد گہگ
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )مشیر وزیراعظم برائے اوورسیز پاکستانی حافظ شاہد ندیم گہگ نے کہا ہے کہ دعا ہے اﷲ تعالیٰ پاکستان کو ہر قسم کی قدرتی آفات اور سانحات سے محفوظ رکھے۔۔۔
مشکل حالات میں قوم کو یکجہتی اور اتحاد کی اشد ضرورت ہے کیونکہ مصیبت کے وقت سیاست اور نظریاتی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف متاثرہ اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے ۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات کسی بھی وقت آ سکتی ہیں اور ان سے نمٹنے کیلئے عوامی و حکومتی سطح پر تیاری ضروری ہے تاہم سب سے اہم کردار عوامی تعاون اور ہمدردی کا ہے ۔ مصیبت زدہ خاندانوں کی مالی اور اخلاقی مدد کریں تاکہ وہ اپنے پاں پر دوبارہ کھڑے ہو سکیں مشکل وقت میں قوموں کی اصل پہنچان سامنے آتی ہے ،موجودہ سیلابی صورتحال میں ہم سب کو مل کر متاثرین کیلئے سہارا بننا ہو گا۔ مشکل کی اس گھڑی میں بے لوث خدمت انسانیت کا فریضہ عبادت سمجھ کر ادا کرنا ہو گا ’پنجاب سمیت ملک بھر کے بیشتر حصے سیلاب جیسی ناگہانی آفت کی زد میں ہیں،زرعی معیشت پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے ۔حافظ شاہد گہگ نے مزید کہا کہ پاک فوج کی جانب سے سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرہ افراد کی مدد اور بحالی کے لیے امدادی کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔