چیئرمین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ گجرات علی ابرارجوڑا کا سیلابی علاقوں کا دورہ
گجرات(سٹی رپورٹر )مسلم لیگ گجرات سٹی کے صدر،چیئرمین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی گجرات علی ابرارجوڑا نے شہرکے نواحی دیہات علی پور،کوٹ پتواں، کالیکی،کھٹالہ،سادہ چک کاگزشتہ روزہنگامی دورہ کیااور۔۔۔
سیلابی صورتحال کاجائزہ لیتے ہوئے عمائدین علاقہ کے مسائل سنے اور متعلقہ افراد کوخصوصی اقدامات کی بھی ہدایات جاری کیں، ایک بزرگ نے علی ابرارجوڑا سے شکوہ کیاکہ حکمران ہمارا اتنا ہی پتہ لے لیں کہ ہم بچ گئے ہیں تو بڑی خوشی ہوگی،ووٹ دینے والوں کی کم ازکم خیرخبررکھنی چاہیے ، 75سالہ زندگی میں کئی سیلاب آئے 32سال بعد پہلی مرتبہ اتنابڑا سیلاب آیا جس سے جانورسیلاب کی نذرہوگئے جبکہ فصلیں تباہ وبربا ہوچکی ہیں،زمینی راستے کٹ چکے ہیں بے یارومددگار زندگی گزارنے پرمجبورہیں۔