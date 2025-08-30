جلالپور :ہزاروں افراد بے گھر، فصلیں برباد، جانور بہہ گئے
جلالپور جٹاں (نامہ نگار )جلالپور جٹاں میں دریائے چناب کے مقام پر سیلابی ریلا گزر گیا، پانی گھروں میں داخل ہونے سے قیمتی گھریلو سامان خراب ہو گیا درجنوں ایکڑز پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔۔۔
لوگ بے بسی کے عالم میں کسی مسیحا کے منتظر ہیں ،چناب میں تباہ کن ریلہ سے ہزاروں افراد بے گھر ،ہزاروں ایکڑ فصلیں ملیا میٹ ، قیمتی جانور بہہ گئے ،6بچے ڈوب گئے ،سیلاب نے بستیاں اجاڑ دیں ۔تفصیلات کے مطابق دریائے چناب میں شہباز پور کے مقام پر تباہ کن 10لاکھ کیوسک سیلابی ریلہ نے ہزاروں افرادبے گھر کر دئیے ، ہزاروں ایکڑ فصلیں و مکانات ملیا میٹ، کروڑوں روپے کے جانور بہہ گئے ، 6 بچوں کے ڈوب کر جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ لوگ تین راتیں جاگ کر پہرہ دینے پر مجبور رہے ۔ شہباز پور بیلہ کے گاؤں خاصہ،مہینوال،مہوٹہ کلاں، پکھڑے والی،شہبقز پور ،چانگاوالی آرائیاں ،چک رحمان ،نبی پور،ڈھلو شرقی،محمود اباد،اور نیو شہباز پور روڈ کے اطراف والے گاؤں ڈوب گئے ۔ زرعی زمینیں، چاول مکئی اور گنے کی فصلیں مکمل تباہ ہوگئیں۔ متاثرین کو مویشی اور سامان چھوڑ کر اونچی جگہوں پر پناہ لینا پڑی۔ ان دیہاتوں میں پانی دیر تک ٹھہرارہا، نقصانات کئی گنا بڑھ گئے ۔