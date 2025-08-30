صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جلالپور :ہزاروں افراد بے گھر، فصلیں برباد، جانور بہہ گئے

  • گوجرانوالہ
جلالپور :ہزاروں افراد بے گھر، فصلیں برباد، جانور بہہ گئے

جلالپور جٹاں (نامہ نگار )جلالپور جٹاں میں دریائے چناب کے مقام پر سیلابی ریلا گزر گیا، پانی گھروں میں داخل ہونے سے قیمتی گھریلو سامان خراب ہو گیا درجنوں ایکڑز پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔۔۔

لوگ بے بسی کے عالم میں کسی مسیحا کے منتظر ہیں ،چناب میں تباہ کن ریلہ سے ہزاروں افراد بے گھر ،ہزاروں ایکڑ فصلیں ملیا میٹ ، قیمتی جانور بہہ گئے ،6بچے ڈوب گئے ،سیلاب نے بستیاں اجاڑ دیں ۔تفصیلات کے مطابق دریائے چناب میں شہباز پور کے مقام پر تباہ کن 10لاکھ کیوسک سیلابی ریلہ نے ہزاروں افرادبے گھر کر دئیے ، ہزاروں ایکڑ فصلیں و مکانات ملیا میٹ، کروڑوں روپے کے جانور بہہ گئے ، 6 بچوں کے ڈوب کر جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ لوگ تین راتیں جاگ کر پہرہ دینے پر مجبور رہے ۔ شہباز پور بیلہ کے گاؤں خاصہ،مہینوال،مہوٹہ کلاں، پکھڑے والی،شہبقز پور ،چانگاوالی آرائیاں ،چک رحمان ،نبی پور،ڈھلو شرقی،محمود اباد،اور نیو شہباز پور روڈ کے اطراف والے گاؤں ڈوب گئے ۔ زرعی زمینیں، چاول مکئی اور گنے کی فصلیں مکمل تباہ ہوگئیں۔ متاثرین کو مویشی اور سامان چھوڑ کر اونچی جگہوں پر پناہ لینا پڑی۔ ان دیہاتوں میں پانی دیر تک ٹھہرارہا، نقصانات کئی گنا بڑھ گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال ٹو میں چلڈرن وارڈ کی تعمیر ومرمت ،سامان کی شفٹنگ پر سکیور ٹی عملہ مامور

صوبائی وزراخواجہ سلمان رفیق اورعمران نذیرکاچنیوٹ ،جھنگ کادورہ

سیلاب پر نظر، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح :ڈپٹی کمشنر

ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر سید ندیم بدر کاچنیوٹ کے مختلف فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ

ایم ڈی واسا کی فرنچ پراجیکٹ فیز ٹو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت

سیلابی صورتحال :سول ڈیفنس کے رضاکار عوامی خدمت میں پیش پیش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن