ٹاہلی گورائیہ کے قریب چناب میں پڑنے والا شگاف بند
حافظ آباد (نامہ نگار،نمائندہ دُنیا ) ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کی ٹاہلی گورائیہ کے قریب بر وقت کاروائی،دریائے چناب کے حفاظتی بند میں پڑنے والے شگاف کو فوری طور پر اقدامات کرتے ہوئے بند کر دیا گیا۔۔۔
جس سے سینکڑوں دیہات اور فصلیں زیر آب آنے سے بچ گئیں ۔ٹاہلی گورائیہ کے قریب دریائے چناب کے حفاظتی بند میں اچانک شگاف پڑ گیاجس کی اطلاع پر ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق رات گئے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر امدادی ٹیموں اور ہیوی مشینری کے ذریعے کئی گھنٹے کی تگ دو کے بعد حفاظتی بند میں پڑنے والے شگاف کو بند کرا دیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ دریا کے حفاظتی بند میں پڑنے والے شگاف کو فوری طور پر بند نہ کر ایا جاتاتو ٹاہلی گورائیہ اور گردونواح کے سینکڑوں دیہات اور فصلیں زیر آب آجانے کا خدشہ تھا۔ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایات کے مطابق سیلابی علاقوں میں پانی کے انخلا تک ریسکیو سر گرمیاں جاری رہینگی اور متاثرین کا ہر ممکن ریلیف کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہیگا۔