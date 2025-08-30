صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹاہلی گورائیہ کے قریب چناب میں پڑنے والا شگاف بند

  • گوجرانوالہ
ٹاہلی گورائیہ کے قریب چناب میں پڑنے والا شگاف بند

حافظ آباد (نامہ نگار،نمائندہ دُنیا ) ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کی ٹاہلی گورائیہ کے قریب بر وقت کاروائی،دریائے چناب کے حفاظتی بند میں پڑنے والے شگاف کو فوری طور پر اقدامات کرتے ہوئے بند کر دیا گیا۔۔۔

 جس سے سینکڑوں دیہات اور فصلیں زیر آب آنے سے بچ گئیں ۔ٹاہلی گورائیہ کے قریب دریائے چناب کے حفاظتی بند میں اچانک شگاف پڑ گیاجس کی اطلاع پر ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق رات گئے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر امدادی ٹیموں اور ہیوی مشینری کے ذریعے کئی گھنٹے کی تگ دو کے بعد حفاظتی بند میں پڑنے والے شگاف کو بند کرا دیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ دریا کے حفاظتی بند میں پڑنے والے شگاف کو فوری طور پر بند نہ کر ایا جاتاتو ٹاہلی گورائیہ اور گردونواح کے سینکڑوں دیہات اور فصلیں زیر آب آجانے کا خدشہ تھا۔ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایات کے مطابق سیلابی علاقوں میں پانی کے انخلا تک ریسکیو سر گرمیاں جاری رہینگی اور متاثرین کا ہر ممکن ریلیف کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہیگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آٹے کی قیمتوں میں اضافہ،چینی بھی مہنگی فروخت

ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی و پولیو کا اجلاس

صہیب بھرتھ کا کوٹ مومن کا دورہ،5افراد کو ریسکیوکیا

سسٹم کو تبدیل اور باریوں کا خاتمہ کرنا ہوگا ،ڈاکٹر طارق سلیم

محکمہ اوقاف کے یونٹس کے کرایوں میں اضافہ،کرایہ داروں کا اظہار تشویش،ہنگامی اجلاس

یونیورسٹی آف سرگودھا میں نان ٹیچنگ سٹاف کی تربیت کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن