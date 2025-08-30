صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکمرانوں کے سیاہ اعمال کے نتیجہ میں ملک ڈوب رہا :شاہد انصاری

  • گوجرانوالہ
حکمرانوں کے سیاہ اعمال کے نتیجہ میں ملک ڈوب رہا :شاہد انصاری

ڈسکہ(نامہ نگار )تحریک لبیک کے رہنما و سابق ٹکٹ ہولڈر شاہد انصاری نے کہاہے کہ سابق و موجودہ حکمرانوں کے سیاہ اعمال کے نتیجہ میں آج پورا پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے بروقت ڈیم بننے سے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچا جاسکتا ہے۔۔۔

مشکل کی گھڑی میں تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین و کارکن سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں اور ان کی ہر قسم کی مدد کررہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت جنگ میں شکست کا بدلہ لینے کیلئے پاکستان کیخلاف آبی جارحیت کر رہا ہے دریاؤں میں یک دم پانی چھوڑ کر پنجاب کے علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا کررکھی ہے ، حکومت کو چا ہیے کہ فوری طور پربھارت کی طرف سے بنائے ڈیموں کو ختم کرانے کیلئے اقوام متحدہ میں کیس پیش کرے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آٹے کی قیمتوں میں اضافہ،چینی بھی مہنگی فروخت

ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی و پولیو کا اجلاس

صہیب بھرتھ کا کوٹ مومن کا دورہ،5افراد کو ریسکیوکیا

سسٹم کو تبدیل اور باریوں کا خاتمہ کرنا ہوگا ،ڈاکٹر طارق سلیم

محکمہ اوقاف کے یونٹس کے کرایوں میں اضافہ،کرایہ داروں کا اظہار تشویش،ہنگامی اجلاس

یونیورسٹی آف سرگودھا میں نان ٹیچنگ سٹاف کی تربیت کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن