حکمرانوں کے سیاہ اعمال کے نتیجہ میں ملک ڈوب رہا :شاہد انصاری
ڈسکہ(نامہ نگار )تحریک لبیک کے رہنما و سابق ٹکٹ ہولڈر شاہد انصاری نے کہاہے کہ سابق و موجودہ حکمرانوں کے سیاہ اعمال کے نتیجہ میں آج پورا پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے بروقت ڈیم بننے سے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچا جاسکتا ہے۔۔۔
مشکل کی گھڑی میں تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین و کارکن سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں اور ان کی ہر قسم کی مدد کررہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت جنگ میں شکست کا بدلہ لینے کیلئے پاکستان کیخلاف آبی جارحیت کر رہا ہے دریاؤں میں یک دم پانی چھوڑ کر پنجاب کے علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا کررکھی ہے ، حکومت کو چا ہیے کہ فوری طور پربھارت کی طرف سے بنائے ڈیموں کو ختم کرانے کیلئے اقوام متحدہ میں کیس پیش کرے ۔