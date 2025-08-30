وزیر اعلیٰ جلد سیلاب متاثرین کو ریلیف دینگی :شافع حسین
گجرات(سٹی رپورٹر )چودھری شافع حسین کا سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے گجرات کا دورہ،متاثرین میں امدادی اشیا تقسیم کیں ۔ اس موقع پر شافع حسین نے کہا کہ بارشوں اور سیلاب کی غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے۔۔۔
یہ ایک قدرتی آفت ہے جس کا مل کر ہی مقابلہ کیا جاسکتا ہے ۔ اس سال بارشیں زیادہ ہوئیں اور بھارت نے بھی پانی چھوڑا جس سے صورتحال مزید سنگین ہوئی۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جلد ہی سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف پیکج کا اعلان کریں گی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ انتظامیہ ’مسلح افواج اور ریسکیو کے اداروں کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ شافع حسین نے یقین دہانی کرائی کہ سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ انفراسٹرکچر کو جلد بحال کیا جائے گا اور متاثرہ افراد کی بحالی کیلئے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔صوبائی وزیر نے فلڈ ریلیف کیمپ چک سدہ کا دورہ کیا اور وہاں فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سیلاب متاثرین میں امدادی اشیا تقسیم کیں، دریائے چناب کے بند کا معائنہ کیا اور پانی کے بہاؤ کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر انہوں نے متاثرین سے ملاقات کی اور متعلقہ محکموں کے افسروں کو ضروری ہدایات دیں۔ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق، ممبر صوبائی اسمبلی سید مدد علی شاہ، پاکستان مسلم لیگ گجرات سٹی کے صدر علی ابرار جوڑا، مسلم لیگ یوتھ ونگ کے صدر کامران عثمانی بھی ہمراہ تھے ۔