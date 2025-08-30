صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوران ڈرائیونگ ٹیسٹ ٹریفک اہلکاروں کو تنگ کرنے پر2 افراد گرفتار

  • گوجرانوالہ
دوران ڈرائیونگ ٹیسٹ ٹریفک اہلکاروں کو تنگ کرنے پر2 افراد گرفتار

ڈسکہ(نامہ نگار )دوران ڈرائیونگ ٹیسٹ ٹریفک اہلکاروں کو تنگ کرنے کار سرکار میں مداخلت کرنے اور ملازمین سے گلوگیر ہونے پر2افراد کو گرفتار کر لیا گیا ۔

قمر سعید انچارج ڈرائیونگ لائسنسنگ شہباز شریف پارک میں ڈرائیونگ ٹیسٹ لے رہے تھے کہ عبدالقدیر ،سجاول حسین ٹیسٹ کیلئے آئے جن کو بریف کیا کہ آپ کا ٹیسٹ سوموار کو ہوجائیگا، ملزم بار بار آن لائن کیمرہ کے سامنے آنے لگے جنہیں منع کیا تو وہ تلخ کلامی کرنے لگے ملازمین کے ساتھ گلو گیر ہونے کی کوشش کی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ تھانہ سٹی پولیس نے دونوں کو گرفتار کر مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

13 بڑی مارکیٹوں میں قیمتیں چیک کرنے کی خصوصی مہم شروع کرنے کا فیصلہ

شہروں میں ہیوی ٹریفک کے لیے فری ویزہونی چاہئیں ، پولیس چیف

بلدیہ عظمیٰ : ملازمین کو الیکٹرک بائیکس کی فراہمی شروع

غیر قانونی رکشہ اسٹینڈ سے مریضوں کی زندگیاں داؤپر لگ گئیں

گورنر نے 5 ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کو عطیہ کردی

اپنے زوربازو پرجنوبی سندھ صوبہ بنائیں گے ، آفاق احمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن