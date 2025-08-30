دوران ڈرائیونگ ٹیسٹ ٹریفک اہلکاروں کو تنگ کرنے پر2 افراد گرفتار
ڈسکہ(نامہ نگار )دوران ڈرائیونگ ٹیسٹ ٹریفک اہلکاروں کو تنگ کرنے کار سرکار میں مداخلت کرنے اور ملازمین سے گلوگیر ہونے پر2افراد کو گرفتار کر لیا گیا ۔
قمر سعید انچارج ڈرائیونگ لائسنسنگ شہباز شریف پارک میں ڈرائیونگ ٹیسٹ لے رہے تھے کہ عبدالقدیر ،سجاول حسین ٹیسٹ کیلئے آئے جن کو بریف کیا کہ آپ کا ٹیسٹ سوموار کو ہوجائیگا، ملزم بار بار آن لائن کیمرہ کے سامنے آنے لگے جنہیں منع کیا تو وہ تلخ کلامی کرنے لگے ملازمین کے ساتھ گلو گیر ہونے کی کوشش کی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ تھانہ سٹی پولیس نے دونوں کو گرفتار کر مقدمہ درج کر لیا۔