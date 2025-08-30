صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل کو حادثہ، فرار 2 ڈاکوئوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)گلہ تاراں والا میں بچی کے سامنے واردات کے دوران اس کے والد کو فائرنگ کرکے زخمی کرنے والے دو ڈاکو فرار ہونے کی کوشش میں گر کر ٹانگیں تڑوا بیٹھے ،سی سی ڈی نے ملزموں کو گرفتار کرلیا۔۔۔

بتایا گیا ہے کہ تھانہ صدر کے علاقہ میں سی سی ڈی ٹیم نے مشکوک موٹر سائیکل سوار وں کو روکا تو انہوں نے رکنے کی بجائے موٹر سائیکل بھگا دی جس کے نتیجے میں بے قابو ہوکر موٹر سائیکل ڈیوائیڈر سے ٹکرانے سے دونوں کی گرنے کے باعث ٹانگیں ٹوٹ گئیں،سی سی ڈی ٹیم نے زخمی ہونیوالے ڈاکو ئوں کو گرفتار کرلیا جن کی شناخت علی رضا اور علی شیر کے ناموں سے ہوئی ،سی سی ڈی حکام کے مطابق ملزموں نے چند روز قبل کمسن بچی کے سامنے واردات کے دوران اس کے بزرگ والد کو فائرنگ کرکے زخمی کیا تھا،ملزموں کو طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔

 

