کامونکے :چوری کی وارداتیں، شہری مال وزر سے محروم

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔گزشتہ روز قلعہ نوہد سنگھ کے افتخار کی موٹر سائیکل نامعلوم چور موڑ ایمن آباد اکیڈمی کے باہرسے لے گئے ۔

اجان چک کے فاروق کی موٹر سائیکل جی ٹی روڈ پر نجی آئی ہسپتال کے باہر سے چوری ہوگئی۔انڈر پاس کے قریب حنیف کی ٹرانسفارمر مرمت کرنے والی ورکشاپ سے نامعلوم چور تار لے گئے ۔محلہ اسلام آباد کے کرم الٰہی کا موبائل فون چوک غوثیہ میں فروٹ والے ٹھیلے سے چوری کرلیا گیا۔محلہ رسولنگر سے عمران کی 15ہزار اینٹیں نامعلوم چور لے گئے ۔چنڈالی کے عبداللہ کے ڈیرے سے نامعلوم چور بجلی کی موٹر اور آہنی چارپائی لے گئے ۔شہتے ویراں کے سرکاری سکول سے نامعلوم چور پنکھے ،ہینڈ پمپ اور دیگر سامان لے گئے جبکہ اگو بھنڈر کے ریاست علی کے کھیتوں سے بجلی کے ٹرانسفارمر کا سامان چوری ہوگیا۔ 

 

