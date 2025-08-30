صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
جی ٹی روڈ حیدری انڈر پاس پر غیر قانونی سستے بازار کا صفایا

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر ) میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے جی ٹی روڈ حیدری انڈر پاس پر غیر قانونی سستے بازار کا صفایا کر دیا ۔ انکروچمنٹ انسپکٹر عرفان نسیم بٹ نے عملہ کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔

 حیدری انڈر پاس پر بغیر سستا بازار قائم کرنے پر 150کے قریب عارضی اڈوں کا صفایا کرادیا۔دوران آپریشن سکواڈ لیڈر رحمت علی انصاری اور عملہ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا،ہاتھا پائی اور دھمکیاں دینے پر ایک شخص کو گرفتار جبکہ متعدد کو وارننگ دیکر چھوڑ دیا گیا۔

 

