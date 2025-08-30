صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد :سیلابی پانی سے 2750 افراد ریسکیو،فلڈ ریلیف کیمپوں میں منتقل

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد (نمائندہ دُنیا ،نامہ نگار )ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122حافظ آباد عدنان نواز کا کہنا ہے کہ دریائے چناب میں آنے والے سیلاب کے دوران متاثرین کے ریسکیو اینڈ ریلیف کا عمل جاری ہے اور۔۔۔

 ابتک 2750افراد کو سیلابی علاقوں سے نکال کر فلڈ ریلیف کیمپوں اور دیگر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ۔ریسکیو کیے جانے والوں میں 1450مرد ،825خواتین اور 477بچے شامل ہیں ۔ڈسٹرکٹ ایمر جنسی آفیسر کا کہنا تھا کہ ریسکیو 1122کے 200سو اہلکار سیلاب متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کیلئے آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں ۔انہوں نے بتایا کہ آپریشن کے دوران دیہاتیوں کے 925مویشیوں کو بھی سیلابی علاقوں سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے ۔

 

