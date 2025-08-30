علی پورچٹھہ:سیلابی پانی اترنے کے بعد مشکلات میں اضافہ
علی پورچٹھہ (تحصیل رپورٹر)سیلابی ریلے کے بعد پانی اترنے پر شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ،دریائے چناب میں پانی کی سطح اور رفتار کم ہونے کے بعد کئی روز سے ڈوبے علاقے نمودار ہونا شروع ہوگئے ۔
مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت مویشیوں اور متاثرہ لوگوں کو کنارے پر لانے میں مصروف ہیں تاہم جہاں پانی کم ہوا ہے وہاں کیچڑ اور دلدلی زمین نے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی ۔ شدید حبس سے حالات ناقابل برداشت ہوچکے ہیں۔ دیہی آبادی کا کہنا ہے کہ ان کا معاشی نظام کھیتی باڑی اور مویشیوں پر ہی قائم ہے لیکن موجودہ صورتحال نے روزگار کا پہیہ جام کر دیا ، بے یارو مددگار جانور چارے کی کمی سے مرنے لگے ہیں جبکہ کچھ پانی میں بہہ گئے ۔ کئی متاثرین کو تین تین دن بعد ریسکیو کیا گیا جو بھوک پیاس اور اپنے مال مویشیوں کی حفاظت کیلئے پانی میں ہی پھنسے رہے ۔ مقامی کسانوں کا کہنا ہے کہ سیلاب کے بعد کی زندگی کئی سالوں تک اذیت ناک رہتی ہے ، یہ درد وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس آفت کا شکار ہوئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق حبس اور فضا میں نمی بڑھنے سے سانس کے امراض، کھانسی، آشوب چشم، بخار، جلدی اور پیٹ کی بیماریاں عام ہو سکتی ہیں ، ایسے حالات میں صاف پانی، خوراک اور ادویات کی فوری فراہمی لازمی ہے ۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت گندم کی بوائی کیلئے واضح ریلیف پیکیج کا اعلان کرے تاکہ وہ اپنی معیشت دوبارہ کھڑی کر سکیں۔