سنی تحریک کے زیر اہتمام تحفظ ناموس رسالتؐ میلاد ریلی
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام تحفظ ناموس رسالتؐ میلاد ریلی ایمن آبادی گیٹ سے پنڈی بائی پاس تک نکالی گئی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی صدر شمالی پنجاب زاہد حبیب قادری نے کہا کہ۔۔۔
نبی رحمت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی ؐکے 1500ویں یوم ولادت کی تقریبات عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہیں۔ آپ ؐکی تعلیمات نہ صرف عالمِ اسلام بلکہ پوری دنیا کیلئے روشن مینارہ ہیں۔انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں جمہوریت ناکام ہو چکی ہے ، اسلام واحد دین ہے جو احترام انسانیت کا درس دیتا اور اس پر خود عمل کرتا ہے ،اب وقت آ گیا ہے کہ شریعتِ محمدی ؐکا عملی نفاذ کیا جائے ، دنیا کا معاشی، سیاسی اور معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے لیکن رسول اکرم ؐ کی15صدیاں پہلے عطا کردہ تعلیمات آج بھی انصاف امن، خود مختاری، امانتداری محبت اور بھائی چارگی کی ضامن ہیں۔زاہد حبیب قادری نے فلسطین، کشمیر اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی شدید مذمت کی اور کہا کہ اقوام متحدہ، سلامتی کونسل،او آئی سی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں امریکہ، اسرائیل اور یہود و نصاریٰ کی غلام ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ کلمہ جہاد بلند کرتے ہوئے میدانِ عمل میں نکلیں کیونکہ جہاد ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے امتِ مسلمہ سیاسی، مذہبی، معاشی اور معاشرتی ترقی حاصل کر سکتی ہے ، پاکستان کو چاہیے کہ وہ عالمِ اسلام کی قیادت کرے کیونکہ امریکہ، بھارت اور اسرائیل اسلام پاکستان کے بدترین دشمن ہیں۔