صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنی تحریک کے زیر اہتمام تحفظ ناموس رسالتؐ میلاد ریلی

  • گوجرانوالہ
سنی تحریک کے زیر اہتمام تحفظ ناموس رسالتؐ میلاد ریلی

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام تحفظ ناموس رسالتؐ میلاد ریلی ایمن آبادی گیٹ سے پنڈی بائی پاس تک نکالی گئی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی صدر شمالی پنجاب زاہد حبیب قادری نے کہا کہ۔۔۔

 نبی رحمت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی ؐکے 1500ویں یوم ولادت کی تقریبات عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہیں۔ آپ ؐکی تعلیمات نہ صرف عالمِ اسلام بلکہ پوری دنیا کیلئے روشن مینارہ ہیں۔انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں جمہوریت ناکام ہو چکی ہے ، اسلام واحد دین ہے جو احترام انسانیت کا درس دیتا اور اس پر خود عمل کرتا ہے ،اب وقت آ گیا ہے کہ شریعتِ محمدی ؐکا عملی نفاذ کیا جائے ، دنیا کا معاشی، سیاسی اور معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے لیکن رسول اکرم ؐ کی15صدیاں پہلے عطا کردہ تعلیمات آج بھی انصاف امن، خود مختاری، امانتداری محبت اور بھائی چارگی کی ضامن ہیں۔زاہد حبیب قادری نے فلسطین، کشمیر اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی شدید مذمت کی اور کہا کہ اقوام متحدہ، سلامتی کونسل،او آئی سی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں امریکہ، اسرائیل اور یہود و نصاریٰ کی غلام ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ کلمہ جہاد بلند کرتے ہوئے میدانِ عمل میں نکلیں کیونکہ جہاد ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے امتِ مسلمہ سیاسی، مذہبی، معاشی اور معاشرتی ترقی حاصل کر سکتی ہے ، پاکستان کو چاہیے کہ وہ عالمِ اسلام کی قیادت کرے کیونکہ امریکہ، بھارت اور اسرائیل اسلام پاکستان کے بدترین دشمن ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلابی صورتحال،دریاؤں کی نگرانی کیلئے اضافی پولیس نفری تعینات

گندم کی قیمت میں 50فیصد اضافہ، آٹا مہنگا ہونے کا امکان

پی ایچ اے ملتان میں دکانوں کی تاریخی بولی مکمل

سیلاب متاثرین کیلئے کیمپ قائم‘انتظامات تسلی بخش‘ثاقب خورشید

سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد پولیس کی ترجیح، علی بن طارق

الخدمت فاؤنڈیشن کا ساہوکا میں سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف پلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن