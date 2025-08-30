حافظ آباد:ریلوے پھاٹک قبرستان روڈ سے گرجا چوک تک آمد مصطفیؐ ریلی
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )خانپورہ ویلفیئر سوسائٹی اورحسان نعت کونسل کے زیر اہتمام سالانہ عظیم الشان آمد مصطفی موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی جو ریلوے پھاٹک قبرستان روڈ سے شروع ہوکر شہر کی مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے گرجا چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔
ریلی کی قیادت جماعت اہلسنت کے رہنما مولانا رانا محمد عثمان اصغر چشتی، سابق کونسلر محمد امین انصاری، سعید انجم ایڈوکیٹ ودیگر نے کی۔ شہریوں نے شرکا ریلی کا جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرکے استقبال کیا جبکہ شرکا ریلی آمد مصطفی ؐمرحبا مرحبا کے نعرے لگارہے تھے ۔اس موقع پرعلما نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی آخرالزمان حضرت محمدمصطفیؐ کی آمد کی خوشی منانا عبادت ہے ،ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہر طرف سے درودوسلام کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں۔