شہری وراثت میں خواتین کو حق دیں :ڈائریکٹر اینٹی کرپشن
حافظ آباد (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گوجرانوالہ امجد شہزاد ڈال نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر عوام کے مسائل کے فوری حل اور شفاف تحقیقات کیلئے ہر ضلع میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔۔۔
تاکہ شہریوں کو انصاف فراہم کیا جا سکے ۔ وہ ضلع کونسل ہال حافظ آباد میں منعقدہ کھلی کچہری سے خطاب کر رہے تھے ۔انہوں نے کہا کہ بعض اوقات لوگ وراثتی انتقالات میں بہنوں اور ماؤں کو حصہ نہیں دیتے جو کہ غیر قانونی اور شرعی طور پر بھی غلط ہے ، عوام کو چاہیے کہ وراثت کی تقسیم میں خواتین کو ان کا جائز حق دیں تاکہ بعد میں وہ عدالتوں میں مقدمات دائر نہ کریں۔ان کا کہنا تھا کہ شہری جب بھی کسی سوسائٹی میں سرمایہ کاری کریں تو پہلے ضلع کونسل یا ڈپٹی کمشنر آفس سے این او سی ضرور چیک کریں کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر جعلی ہاؤسنگ سکیموں کے ذریعے عوام خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹا جا رہا ہے ۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے میڈیا سے بھی اپیل کی کہ وہ عوام میں آگاہی پیدا کریں تاکہ لوگ کسی سرکاری ملازم کی غیر قانونی ڈیمانڈ یا کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جعلی کاغذات کے دھوکے میں نہ آئیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر کوئی سرکاری ملازم ناجائز مطالبہ کرے تو عوام بلا جھجک اینٹی کرپشن کے دفاتر سے رجوع کریں۔