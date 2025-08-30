صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
نبی کریمؐ کی بعثت سے شرک و کفر کے اندھیرے چھٹ گئے :مفتی عثمان

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگا ر)اصلاح امت فاؤنڈیشن تحصیل ڈسکہ کے صدر مفتی محمدعثمان رضامدنی ’نائب صدر حافظ صداقت علی ’جنرل سیکرٹری حافظ افضال احمد سندھو او ر سرپرست اعلیٰ حافظ محمد آصف نے کہا ہے کہ حضور نبی کریم ؐ کی بعثت رب کائنات کا امت پر احسان عظیم ہے۔۔۔

 نبی کریمؐ کی بعثت سے شرک و کفر کے اندھیرے چھٹ گئے ، ظلم و جبر کا خاتمہ ہوا انسانیت کو سکھ ملا پورے عرب و عجم میں انقلاب آگیا ،کمزور اور محروم طبقات کو عزت ملی، غرور اور تکبر کی کمر ٹوٹ گئی۔ ان خیالات کااظہارانہوں نے آپؐ کی یوم ولادت کے سلسلہ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہاکہ حضور نبی کریم ؐ کی تشریف آوری سے ہر صنف انسانی کو وقار ’شرف نصیب ہوا سب کو برابر حقوق ملے ۔

 

