وزیرآباد:ن لیگ کا ورکرز کنونشن ،وفاقی وز را کی شرکت
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سابق ایم این ایز ڈاکٹر نثار چیمہ اور جسٹس(ر) افتخار چیمہ کی جانب سے ورکر کنونشن میں وفاقی وزیر راناثنا اللہ اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے شرکت کی ۔
رانا ثنا اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے جس کے قیام کیلئے ہمارے اجداد نے بڑی قربانیاں دیں،آفات سے نمٹنے کے لیے ہم متحد ہیں پنجاب حکومت نے سیلاب زدگان کو بروقت سیلابی خطرات سے بچانے کیلئے بھرپور کردار ادا کیا ہماری انتظامیہ اور اسکے ماتحت ادارے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہر ممکن اقدامات عمل میں لا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دریائے چناب،راوی اور ستلج سے متاثرہ علاقوں میں سیلاب زدگان کی بحالی کیلئے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے جس طرح خیبر پختونخوا میں سیلاب زدگان کی مالی معاونت کی گئی ایسے ہی پنجاب میں سیلاب زدگان کو بھی ہر ممکن امداد دیں گے ۔اس موقع پر خرم دستگیر خان،ڈاکٹر نثار چیمہ،امیدوار این اے 66 بلال فاروق تارڑ،عابد رضا کوٹلہ،مدثر قیوم ناہرا،ایم پی ایز عدنان افضل چٹھہ، وقار احمد چیمہ، بریگیڈئیر (ر)بابر علاؤ الدین،شازیہ فرید،بیگم طلعت شوکت چیمہ،عادل بخش چٹھہ،اشر ف انصاری،شعیب الطاف چیمہ،محمد اعجاز پارس،ڈاکٹر محمد یوسف فاروق، شاہد نواز چٹھہ،مختار احمد وڑائچ،طاہر عمران کولار ایڈووکیٹ،امتیاز احمد چٹھہ،عثمان طالب،عامر رہاڑ، احمد حسن چیمہ،خرم اویس ودیگر نے بھی خطاب کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے نقصان کا ازالہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے ۔