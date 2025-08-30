صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عبد الرحمن ڈار گوجرانوالہ چیمبر کی قائمہ کمیٹی برائے الیکٹرونکس کے چیئرمین مقرر

  • گوجرانوالہ
عبد الرحمن ڈار گوجرانوالہ چیمبر کی قائمہ کمیٹی برائے الیکٹرونکس کے چیئرمین مقرر

گوندلانوالہ (نامہ نگار )گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر رانا صدیق نے چیمبر ارکان کی خدمات اور بہترین مہارت کے اعتراف میں معروف بزنس مین وصحافی عبدالرحمن ڈار کو سٹینڈنگ کمیٹی برائے الیکٹرونکس کا چیئرمین مقرر کر دیا۔۔۔

 جی سی سی آئی کے ممبران اور کاروباری حلقوں کی جانب سے تقرری کا بھرپور خیر مقدم اور مبارکباد پیش کی گئی،دوست احباب اور کاروباری برادری نے فیصلے کو مثبت قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عبدالرحمن ڈار پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور تجربے کے ذریعے نہ صرف الیکٹرونکس کے کاروبار کو فروغ دیں گے بلکہ تاجروں کے مسائل کے حل میں بھی مؤثر کردار ادا کریں گے ، اس موقع پر گوجرانوالہ چیمبر کے گروپ لیڈر علی ہمایوں بٹ،حاجی نیئر جمیل بھٹی،چودھری محمد خالد دوگل ودیگر بھی موجود تھے ۔

 

