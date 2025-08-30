وزیر قانون ، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا سیلابی علاقوں کا دورہ
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ ،صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے حافظ آباد کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ۔
وفاقی اور صوبائی وزرا نے پنڈی بھٹیاں ،جلال پور بھٹیاں ،ٹاہلی گورائیہ ،کولو تارڑ،خانپور،ونیکے تارڑ کے سیلاب متاثرہ علاقوں اور فلڈ ریلیف سنٹرزکا دورہ کیا جہاں انہوں نے متاثرین سے ملاقات بھی کی۔ وزیر اعلیٰ کی کوارڈنیٹر ایم این اے سائر ہ افضل تارڑ اور ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق ،ایم پی اے میاں شاہد حسین بھٹی ،ایم پی اے میاں عون انتصار بھٹی ،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تنویر یاسین،اسسٹنٹ کمشنر ھافظ آباد نرجس خاتون جعفری،اے سی پنڈی بھٹیاں جواد حسین ملک،ڈسٹرکٹ ایمر جنسی آفیسر عدنان نواز سمیت دیگر افسر بھی ہمراہ تھے ۔وفاقی و صوبائی وزرا کا کہنا تھا کہ مصیبت کی گھڑی میں حکومت سیلاب متاثرین کے ساتھ ہے اور انہیں کسی صورت بھی تنہا نہیں چھوڑا جائیگا۔سیلاب متاثرین کی ہر ممکن امداد اور ریلیف کیلئے صوبائی و وفاقی حکومتیں اقدامات کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کے ریسکیو اینڈ ریلیف کے کاموں کا سلسلہ جار ی رہے گا ۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے فلڈ ریلیف سنٹر ز پر متاثرین کیلئے انتظامات کا جائزہ بھی لیا ۔