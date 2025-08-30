صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:سیلابی علاقوں میں اشیا خورونوش کی قلت:کئی مقامات پر 36گھنٹے سے بجلی بند

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:سیلابی علاقوں میں اشیا خورونوش کی قلت:کئی مقامات پر 36گھنٹے سے بجلی بند

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر) سیالکوٹ اور گردونواح میں سیلابی صورتحال، کئی علاقوں میں 36 گھنٹے گزرنے کے باوجود بجلی بحال نہ ہوسکی، سیلابی علاقوں کے رہائشی کھانے پینے کی اشیا نہ ہونے پر مشکلات کا شکار ہونے لگے ۔

 سیالکوٹ، ڈسکہ، پسرور، سمبڑیال اور گردونواح کے سینکڑوں دیہات میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر بجلی کا بریک تھرو ہوا جس کے بعد شہری بجلی ،انٹرنیٹ ودیگر سہولیات سے محروم ہوگئے جبکہ میانہ پورہ، ماڈل ٹاؤن، مراد پور سمیت متعدد علاقوں میں 24 گھنٹے کے بعد بجلی بحال کردی گئی لیکن مراکیوال ،کھروٹہ سیداں، بھوتھ او ر گردونواح کے علاقوں میں بجلی 36 گھنٹے کے بعد بھی بحال نہ ہوسکی جبکہ بجلی کی بندش اور سیلابی صورتحال میں رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے متاثرین سیلاب کھانے پینے سمیت دیگر سہولیات سے محروم ہیں جبکہ ہیڈ مرالہ ،بجوات اور گردونواح کے علاقوں میں سیلابی پانی 6 سے 7 فٹ تک جمع ہونے کے باعث علاقہ مکین گھروں کی چھتوں پر گزر بسر کررہے ہیں جس کی وجہ سے خواتین، بزرگ اور بچے دودھ سمیت کھانے پینے کی اشیا سے محروم ہیں جبکہ ضلعی انتظامیہ اور امدادی ٹیمیں شہریوں کو امدادی سامان مہیا کرنے اور انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ متاثرین سیلاب نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جن علاقوں میں ابھی تک 5سے 7فٹ تک پانی کھڑا ہے اس سیلابی پانی کی نکاسی آب کیلئے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلابی صورتحال،دریاؤں کی نگرانی کیلئے اضافی پولیس نفری تعینات

گندم کی قیمت میں 50فیصد اضافہ، آٹا مہنگا ہونے کا امکان

پی ایچ اے ملتان میں دکانوں کی تاریخی بولی مکمل

سیلاب متاثرین کیلئے کیمپ قائم‘انتظامات تسلی بخش‘ثاقب خورشید

سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد پولیس کی ترجیح، علی بن طارق

الخدمت فاؤنڈیشن کا ساہوکا میں سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف پلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن