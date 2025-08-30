سیالکوٹ:سیلابی علاقوں میں اشیا خورونوش کی قلت:کئی مقامات پر 36گھنٹے سے بجلی بند
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر) سیالکوٹ اور گردونواح میں سیلابی صورتحال، کئی علاقوں میں 36 گھنٹے گزرنے کے باوجود بجلی بحال نہ ہوسکی، سیلابی علاقوں کے رہائشی کھانے پینے کی اشیا نہ ہونے پر مشکلات کا شکار ہونے لگے ۔
سیالکوٹ، ڈسکہ، پسرور، سمبڑیال اور گردونواح کے سینکڑوں دیہات میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر بجلی کا بریک تھرو ہوا جس کے بعد شہری بجلی ،انٹرنیٹ ودیگر سہولیات سے محروم ہوگئے جبکہ میانہ پورہ، ماڈل ٹاؤن، مراد پور سمیت متعدد علاقوں میں 24 گھنٹے کے بعد بجلی بحال کردی گئی لیکن مراکیوال ،کھروٹہ سیداں، بھوتھ او ر گردونواح کے علاقوں میں بجلی 36 گھنٹے کے بعد بھی بحال نہ ہوسکی جبکہ بجلی کی بندش اور سیلابی صورتحال میں رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے متاثرین سیلاب کھانے پینے سمیت دیگر سہولیات سے محروم ہیں جبکہ ہیڈ مرالہ ،بجوات اور گردونواح کے علاقوں میں سیلابی پانی 6 سے 7 فٹ تک جمع ہونے کے باعث علاقہ مکین گھروں کی چھتوں پر گزر بسر کررہے ہیں جس کی وجہ سے خواتین، بزرگ اور بچے دودھ سمیت کھانے پینے کی اشیا سے محروم ہیں جبکہ ضلعی انتظامیہ اور امدادی ٹیمیں شہریوں کو امدادی سامان مہیا کرنے اور انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ متاثرین سیلاب نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جن علاقوں میں ابھی تک 5سے 7فٹ تک پانی کھڑا ہے اس سیلابی پانی کی نکاسی آب کیلئے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جائے ۔