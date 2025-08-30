صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیچنگ ہسپتال میں27کروڑ روپے سے تیار برن یونٹ ایک سال سے ڈاکٹروں،عملے کا منتظر

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر) گوجرانوالہ میڈیکل کالج ٹیچنگ ہسپتال گوندلانوالہ میں27کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا جانیوالا برن یونٹ فعال نہ ہوسکا ،تعمیراتی کام مکمل ہونے پر محکمہ بلڈنگ نے برن یونٹ کی عمارت ہسپتال انتظامیہ کے سپرد کر دی۔۔۔

 لیکن برن یونٹ ایک سال گزرنے کے باوجود عملہ کی عدم دستیابی کے باعث فعال نہ ہوسکا۔ذرائع کے مطابق جدید ترین برن یونٹ کیلئے تمام آلات خرید لئے گئے ہیں آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، وینٹی لیٹر تیار ہو چکا ہے ، سپیشل بیڈز ، وینٹی لیٹر اور واش ٹب بھی خرید لئے گئے ہیں۔ آپریشن تھیٹر کیلئے جدید لائٹیں مہیا کردی گئیں ، گوجرانوالہ ڈویژن میں سرکاری سطح پر پہلا برن یونٹ ہے رواں سال گوجرانوالہ میں جھلسنے کے متعدد واقعات رونما ہوئے جن میں سینکڑوں مزدور اور شہری جھلس گئے جنہیں لاہور ریفرکیا گیانگران حکومت میں 20 بیڈز پر مشتمل برن یونٹ کے قیام کیلئے 27 کروڑ روپے خرچ کئے گئے مشینری اور بیڈز مہیا کرنے کے باوجود یونٹ فعال نہ ہوسکا ،ہسپتال انتظامیہ کے پاس پلاسٹک سرجن ،ایم اوز ، ڈاکٹرز اور ٹیکنیکل سٹاف تک نہیں جس کی وجہ سے برن یونٹ فعال نہ ہوسکا۔

 

