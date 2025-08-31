صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :ڈاکوئوں نے موٹر سائیکل سوار بہن بھا ئی کو لوٹ لیا

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )دو ڈاکوؤں نے موٹرسائیکل سوار بہن بھائی سے رقم اور موبائل فونز چھین لئے ۔موضع آدمکے چیمہ کی مہوش بھائی کے ہمراہ موٹرسائیکل پرجارہی تھی کہ دو ڈاکوؤں نے روک لیا اوران سے 15ہزار روپے اور موبائل فونز چھین کرفرارہوگئے ۔

