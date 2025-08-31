سیشن جج کا دورہ ڈسٹرکٹ جیل ، معمولی جرائم میں ملوث 14 قیدیوں کی رہائی
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)سیشن جج شوکت کمال ڈار نے سول جج یاسر مشتاق کے ہمراہ سنٹرل جیل کا دورہ کیا جس کے دوران خواتین بارک، نوعمراسیران بارک، جیل ہسپتال اورکچن اسیران میں جیل انتظامیہ کی جانب سے انتظامات اور کھانے کی تیاری کوچیک کیا۔
جج صاحبان نے جیل میں صفائی ستھرائی کے بہترین نظام، کھانے کے معیاراور اسیران کی تعلیم و تربیت کے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ دورہ کے دوران مقدمات کی جلد سماعت کے متعلق استدعا کرنیوالے اسیران کی درخواستیں فوری طور پر سیشن کورٹ ارسال کرنے کیلئے ہدایت جاری کرنے کے علاوہ معمولی جرائم میں ملوث 14 اسیران کی ذاتی مچلکوں پر رہائی کے احکامات بھی جاری کئے جنہیں دورہ کے بعد رہا کردیاگیا۔