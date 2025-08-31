سمبڑیال میں تجاوزات کے با عث برساتی نالے سکڑ گئے
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)سمبڑیال میں تجاوزات کے با عث برساتی نالے سکڑ گئے ،پانی گھروں میں داخل ہو گیا ۔ قیام پاکستان سے قبل بارشوں کے دوران پانی کے نکاس کیلئے پرانا سول ہسپتال سمبڑیال کے نزدیک 40فٹ چوڑا نالہ بابو غلام نبی روڈ ڈاکٹر اقبال کے ہسپتال کے عقب سے گزرتا تھا۔۔۔
اور اسی طرح ایک دوسرا نالہ نادرا آفس کے سامنے پٹرول پمپ کے ساتھ ساتھ ریلوے لائن کو کراس کر آگے کی طرف چلا جاتا تھا یہ بڑے نالے سیلاب اور برساتی پانی کو گزرنے کا راستہ دے کر آبادی کو نقصان سے بچاتے تھے لیکن اب ان آبی گزرگاہوں پر ملی بھگت سے تجاوز کرتے ہوئے بلڈنگز تعمیر کر دی گئی ہیں ،چالیس پچاس فٹ چوڑے یہ نالے سمٹ کر چند فٹ تک محدود ہو گئے ہیں جس سے گزشتہ برسوں کی طرح حالیہ بارشوں میں بھی پانی نالوں سے نکل کر گھروں میں داخل ہو کر لاکھوں روپے کا نقصان کر گیا۔ ذرائع کے مطابق سابق ایم این اے رانا شمیم احمد اور سابق ایم پی اے ارشد وڑائچ مرحوم کی کوششوں سے نالوں پر پختہ تعمیرات ہٹانے کا حکم ہوا تھا اور بلڈنگز پر نشانات بھی لگا د ئیے گئے لیکن انتظامیہ اور ایریگیشن کے عملے کی مبینہ غفلت سے اس پر عمل درآمد نہ ہوسکا ۔سمبڑیال کے رہائشیوں نے آ بی گزر گاہوں سے تجاوزات ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے ۔