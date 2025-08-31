سیلاب کے با عث سیالکوٹ میں سانپ کے ڈسنے کے 14 واقعات رپورٹ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ سیالکوٹ ڈاکٹر محمد اسلم چودھری نے کہا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے ضلع بھر میں سانپ کے ڈسنے کے 14 واقعات ہو چکے ہیں، تمام افراد کو بروقت ویکسین دی گئی۔۔۔
اور وہ نقصان سے محفوظ رہے ۔مختلف میڈیکل ریلیف کیمپس کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سانپ کے ڈسنے کے زیادہ واقعات تحصیل پسرور میں ہوئے جن کی تعداد 12 ہے جبکہ دو واقعات ڈسکہ میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں اور ضلع بھر میں 29 فکسڈ میڈیکل کیمپس لگائے ہیں جبکہ 5 موبائل ریلیف کیمپس بھی متحرک ہیں۔