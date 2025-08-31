سمبڑیال:گھرسے کھیلنے کیلئے نکلنے والا 9 سالہ لڑکا لاپتہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )گھر سے کھیلنے کیلئے نکلنے والا کمسن بچہ لاپتہ ہو گیا ۔ تھانہ سمبڑیال کے موضع جیٹھی کے کے رہائشی عارف کا 9سالہ بیٹا شاہ زیب عارف گھر سے کھانا کھا کر باہر کھیلنے گیا اور پراسرارطورپر غائب ہوگیا، اہل خانہ کے مطابق شبہ ہے کہ بچے کو نامعلوم افراد نے اغواکرلیا ۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کردیا۔
