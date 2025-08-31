صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال:گھرسے کھیلنے کیلئے نکلنے والا 9 سالہ لڑکا لاپتہ

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )گھر سے کھیلنے کیلئے نکلنے والا کمسن بچہ لاپتہ ہو گیا ۔ تھانہ سمبڑیال کے موضع جیٹھی کے کے رہائشی عارف کا 9سالہ بیٹا شاہ زیب عارف گھر سے کھانا کھا کر باہر کھیلنے گیا اور پراسرارطورپر غائب ہوگیا، اہل خانہ کے مطابق شبہ ہے کہ بچے کو نامعلوم افراد نے اغواکرلیا ۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کردیا۔

