بارش کا پانی جمع ، ٹوٹی سڑکیں مسافروں کیلئے مشکلات کا با عث
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)مون سون کے نویں سپیل کے آغاز پر گوجرانوالہ ڈویژن کے تمام اضلاع کے شہری علاقوں میں بارش کا پانی جمع رہنامعمول بن گیا جبکہ دیہات کے پسماندہ علاقوں میں ٹوٹی سڑکیں مسافروں کیلئے شدید دشواری کا باعث بن گیا۔۔۔
مسلسل ہونے والی بارش سے شہر کی اہم شاہرات پر پانی کھڑا ہوگیا،اندرون شہر کے علاقوں میں محکمہ واسا اور ضلعی انتظامیہ بارش کے پانی کے نکاس کیلئے مصروف عمل جبکہ دیہات میں بارش کے پانی کی نکاسی کیلئے واسااورمتعلقہ بلدیاتی اداروں کا عملہ بھی غائب رہا جس سے شہریوں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ اندرون شہر گوجرانوالہ کے سول ہسپتال روڈ ،کمشنر روڈ ،ضلع کچہری ،سیالکوٹ روڈ ،شیخوپوروڈ روڈ ،گوندلانوالہ روڈ اور دیگر سرکاری دفاترکے اندر بھی بارش کا پانی کھڑا ہوگیا ۔سول ہسپتال کے اندر اور باہر بارش کا پانی کھڑا ہونے سے مریضوں اور لواحقین کو شدید دشواری رہی جبکہ بجلی کی ترسیل بھی شدید متاثر ہوئی اور بیشتر علاقو ں میں کئی گھنٹے بجلی غائب رہی ۔