صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارش کا پانی جمع ، ٹوٹی سڑکیں مسافروں کیلئے مشکلات کا با عث

  • گوجرانوالہ
بارش کا پانی جمع ، ٹوٹی سڑکیں مسافروں کیلئے مشکلات کا با عث

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)مون سون کے نویں سپیل کے آغاز پر گوجرانوالہ ڈویژن کے تمام اضلاع کے شہری علاقوں میں بارش کا پانی جمع رہنامعمول بن گیا جبکہ دیہات کے پسماندہ علاقوں میں ٹوٹی سڑکیں مسافروں کیلئے شدید دشواری کا باعث بن گیا۔۔۔

مسلسل ہونے والی بارش سے شہر کی اہم شاہرات پر پانی کھڑا ہوگیا،اندرون شہر کے علاقوں میں محکمہ واسا اور ضلعی انتظامیہ بارش کے پانی کے نکاس کیلئے مصروف عمل جبکہ دیہات میں بارش کے پانی کی نکاسی کیلئے واسااورمتعلقہ بلدیاتی اداروں کا عملہ بھی غائب رہا جس سے شہریوں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ اندرون شہر گوجرانوالہ کے سول ہسپتال روڈ ،کمشنر روڈ ،ضلع کچہری ،سیالکوٹ روڈ ،شیخوپوروڈ روڈ ،گوندلانوالہ روڈ اور دیگر سرکاری دفاترکے اندر بھی بارش کا پانی کھڑا ہوگیا ۔سول ہسپتال کے اندر اور باہر بارش کا پانی کھڑا ہونے سے مریضوں اور لواحقین کو شدید دشواری رہی جبکہ بجلی کی ترسیل بھی شدید متاثر ہوئی اور بیشتر علاقو ں میں کئی گھنٹے بجلی غائب رہی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب ، 84 فلڈ ریلیف کیمپس فعال

سیلاب : 11 اضلاع کے 67 فیڈرز سے بجلی فراہمی جزوی معطل

اوپن یونیورسٹی امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے

پیف کی سکولوں کو فلڈ ہدایات، احتیاطی تدابیر لازم قرار

سیلاب متاثرین کا بروقت انخلا یقینی بنائیں‘عمرانہ توقیر

سیلاب سے نمٹنے کیلئے افسر اور مشینر ی متحرک :ثاقب خورشید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل