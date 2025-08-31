صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ شہر کی سٹرکیں سیلابی پانی برداشت نہ کرسکیں

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )بارہ ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونیوالی سیالکوٹ شہر کی سٹرکیں سیلابی پانی کا دباؤ برداشت نہ کرسکیں اور متعدد مقامات سے بیٹھ گئیں۔

 ایشیائی ترقیاتی بینک کے فنڈز سے ڈیڑھ سال قبل شہر میں سیوریج سسٹم کے پائپ اور شاہرا ہوں کو تعمیر کیا گیا تاہم غیر معیاری تعمیر کے باعث نئی تعمیر ہونیوالی خواجہ صفدر روڈ، جنرل بس سٹینڈروڈ، خادم علی روڈ، ڈیفنس روڈ ،پیرس روڈ اور کمشنر روڈ کئی مقامات سے بیٹھ گئی ہے ا ور اس میں کئی کئی فٹ گہرے گڑھے بن گئے ہیں۔ حالانکہ ون وے روڈ کی دوسری طرف شاہرات 20 سال قبل سٹی پیکیج کے تحت مکمل تعمیر ہوئی تھیں اوراس کی کوالٹی برقرار ہے ۔ جس پر وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پیسک کے تحت تعمیر ہونیوالی سٹرکوں چند ماہ میں تباہ ہوگئی ہیں اور مذکورہ کمپنی جس کے مالکان پارلیمنٹ کے رکن ہیں اور انتہائی بااثر ہیں جن کا احتساب نہیں ہوسکتا انہوں نے میرا شہر تباہ کردیا ۔

 

