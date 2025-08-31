اگست میں 7 گینگ گرفتار ،42 موٹر سائیکل ، لاکھوں روپے برآمد
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)اے وی ایل ایس پولیس نے ماہ اگست کے دوران موٹرسائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث 7 گینگ کے 16 کارندوں کو گرفتار کر کے 42 موٹرسائیکلیں، 3 لاکھ روپے ، 3 موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا ۔
ڈی ایس پی اے وی ایل ایس طارق محمودکی زیرنگرانی انچارج سب انسپکٹر شجاعت ، سب انسپکٹرتوصیف اکرام ،سب انسپکٹر محمدارشد و دیگر اہلکاروں پر مشتمل ٹیموں نے کارروائیاں کیں ، گرفتار ملزموں میں وقاص عرف وقاصوگینگ،کفتان عرف کوناگینگ ،چاند عرف چندوگینگ ،ندیم عرف دیموگینگ ،عمر عرف عمروگینگ کے سرغنہ شامل ہیں ۔ گرفتار ملزموں اور برآمد مالِ مسروقہ متعلقہ تھانوں کے حوالے کر دیا گیا۔