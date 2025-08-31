صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ندیم افضل چن جیسے عوامی رہنما پاکستان کا اثاثہ ہیں :خواجہ عامر نصیر

  • گوجرانوالہ
ملکوال(سٹی رپورٹر)سابق چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ندیم افضل چن کی عوام دوستی اور ملکوال سے محبت کا یہ عملی ثبوت ہے کہ انہوں نے درمیانے بازار کے بارے منفی خبروں کیخلاف بھرپور سٹینڈ لیا اور مسئلے کے حل کیلئے گورنر پنجاب سے لے کر صدر پاکستان آصف زرداری تک آواز اٹھائی ۔

 سابق سینئر نائب صدر انجمن تاجران ملکوال خواجہ عامر نصیر نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ ندیم افضل چن ہمیشہ عوام کی بات کرتے ہیں، خواجہ عامر نصیر نے مزید کہا کہ ملک میں سیلاب کی موجودہ صورت حال کے تناظر میں ندیم افضل چن کا عوام دوست بیان اور متاثرین کو اپنے علاقہ میں پناہ اور جگہ دینے کی پیشکش انکے ویژن کی علامت ہے ،ندیم چن جیسے رہنما پاکستان کا اثاثہ ہیں ہم جتنا بھی ان پر فخر کریں وہ کم ہے ۔

 

