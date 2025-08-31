صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنریٹر کے دھویں سے دم گھٹنے سے جاں بحق میاں بیوی اور والدہ سپر دخاک

موترہ(نامہ نگار )جنریٹر کا دھواں کمرہ میں جمع ہونے سے دم گھٹنے کے باعث جاں بحق ہونیوالے ڈسکہ کے نواحی گاؤں کوٹلی بھاگوکے ایک ہی خاندان کے تینوں افرادشکیل اس کی بیوی مبین اور والدہ عذرا بیگم کو آبائی قبرستان میں سپرد خاک کردیاگیا۔

جنریٹر کا دھواں کمرہ میں جمع ہونے سے دم گھٹنے کے باعث جاں بحق ہونیوالے ڈسکہ کے نواحی گاؤں کوٹلی بھاگوکے ایک ہی خاندان کے تینوں افرادشکیل اس کی بیوی مبین اور والدہ عذرا بیگم کو آبائی قبرستان میں سپرد خاک کردیاگیا۔

 

