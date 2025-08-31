سیالکوٹ:انفورسمنٹ انسپکٹر مرزا احسان پر قاتلانہ حملہ ،محفوظ رہے
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )انفورسمنٹ انسپکٹر مرزا احسان پر قاتلانہ حملہ دوران ڈیوٹی محمد افضل نامی شخص نے چھری سے حملہ کر دیا ، مرزا احسان بال بال بچ گئے حملہ آور کو سٹی پولیس نے گرفتار کرلیا ۔مرزا احسان معمول کے مطابق تجاوزات پر کام کررہے تھے ۔
انفورسمنٹ انسپکٹر مرزا احسان پر قاتلانہ حملہ دوران ڈیوٹی محمد افضل نامی شخص نے چھری سے حملہ کر دیا ، مرزا احسان بال بال بچ گئے حملہ آور کو سٹی پولیس نے گرفتار کرلیا ۔مرزا احسان معمول کے مطابق تجاوزات پر کام کررہے تھے ۔