تتلے عالی:شکاریوں کی وائلڈ لائف ٹیم کیساتھ مزاحمت ،ذبح پرندے چھوڑ کرفرار
تتلے عالی(نامہ نگار)وائلڈ لائف ٹیم کی کارروائی ،ملزم مزاحمت کے بعد ذبح شدہ پرندے اورجال چھوڑ ک فرار ہو گئے ۔ تحصیل نوشہرہ ورکاں وائلڈ لائف ٹیم کے انسپکٹر محمد یوسف کی سربراہی میں واچرز شعیب،قاسم نے گھمن والا نہر پل بوپڑا کلاں کے۔۔۔
قریب ممنوعہ پرندوں کا غیر قانونی شکار کرنے میں سزا یافتہ شکاری گینگ انور ،ذیشان،علی رضا،اکرم ساکنائے لدہیوالہ وڑائچ لالی ،شارک غیر قانونی شکار کرتے ہوئے پائے گئے ۔ٹیم کیساتھ ملزموں نے مزاحمت کی جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے ہوئے ایک جال40 ذ بح شدہ لالی شارک چھوڑ کر فرار ہو گئے ۔ وائلڈ لائف ٹیم نے شکاریوں کے خلاف متعلقہ تھانے میں مقدمہ درج کروادیا۔