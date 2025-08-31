تھانہ صدر سیالکوٹ کا اے ایس آ ئی رشوت لیتے گرفتار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ صدر کا اے ایس آئی محمد افضل رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ۔تفصیلات کے مطابق اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سیالکوٹ کے سرکل آفیسر ملک ندیم منور نے۔۔
جوڈیشل مجسٹریٹ کی نگرانی میں چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے تھانہ صدر سیالکوٹ کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد افضل کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا، چھاپے کے دوران ملزم سے رشوت کی رقم 30 ہزار روپے کے کرنسی نوٹ بھی برآمد ہوئے اینٹی کرپشن حکام کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ تھانہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سیالکوٹ میں درج کر لیا گیا ، بتایا گیا ہے کہ اے ایس آئی نے 489F کا مقدمہ درج کرکے ملزم کو طلب کرنے کیلئے مدعی سے رشوت کا مطالبہ کیا تھا جو رشوت لیتے ہوئے موقع پر گرفتار ہوگیا۔