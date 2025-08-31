سیلاب کی تباہ کاریاں ،سبزیوں کی قلت ، قیمتیں دوگنا
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )پنجاب کے کئی شہروں میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے منڈیوں میں سبزیوں کی قلت سے قیمتیں دگنی ہو گئیں۔ بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے کئی شہروں میں بدترین سیلاب کی وجہ سے جہاں جانی و مالی نقصانات ہوئے ہیں۔۔۔
وہیں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی اجناس کی فصلیں زیر آب آنے سے دھان مکئی کپاس سمیت سبزیوں کی تیار فصل ضائع ہونے سے منڈیوں میں سبزیوں کی قلت پیدا ہو گئی ہے جس سے منڈیوں میں سبزیوں کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ ہوا ہے ، د کانداروں نے آلو ٹماٹر بھنڈی پالک اروی گوبھی سمیت دیگر سبزیوں کی قیمت میں دوگنا اضافہ کر دیا ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد سے مطالبہ کیا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو فعال کیا جائے اور اشیا خور و نوش کی قیمتوں کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کیا جائے اور مصنوعی مہنگائی کا خاتمہ کیا جائے ۔