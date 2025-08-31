علی پورچٹھہ:بارش سے بس سٹینڈ ، چلڈرن پارک زیر آب
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )علی پورچٹھہ میں گزشتہ روز بارش نے بلدیہ کی نااہلی اور ناقص منصوبہ بندی کو بے نقاب کردیا۔ چند گھنٹوں کی بارش نے شہر کا سیوریج اور ڈرینج سسٹم مکمل طور پر فیل کردیا۔۔۔
اہم شاہراہیں اور رہائشی علاقے جھیل کا منظر پیش کرنے لگے ۔جنرل بس سٹینڈ کئی گھنٹوں سے بارش کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے گاڑیاں اور ویگنیں پھنس گئیں۔ شہر کا اکلوتا چلڈرن پارک بھی زیر آب ہے جبکہ منچر روڈ، محلہ اسلام آباد، رسول نگر روڈ، قبرستان روڈ اور گرلز کالج روڈ سمیت متعدد علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے مون سون سے قبل نالوں کی صفائی اور ڈرینج سسٹم کو فعال بنانے کے واضح احکامات د ئیے گئے تھے ، مگر بلدیہ کے افسر وں نے ہدایات ہوا میں اڑا دیں۔ سڑکوں کے اطراف بند نالے کھولے گئے اور نہ ہی صفائی ستھرائی کی گئی۔شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ غفلت اور سستی کے ذمہ دار بلدیہ افسر وں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور فوری طور پر نالوں کی صفائی و بند پلوں کو کھول کر نظام کو فعال بنایا جائے ۔