جشنِ میلادالنبی ؐکے جلوس روٹس پر خصوصی صفائی مہم

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)سی ای او گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ سے پاکستان سنی فورس کے وفد نے ملاقات کی ،جشنِ عید میلادالنبی ؐ کے موقع پر ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی انتظامات پر تفصیلی گفتگو کی گئی ۔

اس موقع پر سی ای او فرحان مجتبیٰ نے وفد کو بتایا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے جشنِ میلادالنبی ؐکے موقع پر خصوصی صفائی مہم کا آغاز کردیا گیا ہے ،مہم کے تحت تمام جلوسوں کے روٹس، میلاد کی محافل کے مقامات، مرکزی و ذیلی مساجد، درگاہوں، امام بارگاہوں اور عوامی اجتماعات کے گرد و نواح میں صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات کئے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شہر میں رات اور دن کی شفٹوں میں ویسٹ کلیئرنس کی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں جبکہ مشینری، واٹر بوزرز، واشنگ یونٹس اور مکینیکل سویپرز کے ذریعے سڑکوں کی دھلائی اور صفائی کا کام بھی جاری ہے ۔ سی ای او نے کہا کہ جی ڈبلیو ایم سی کا تمام عملہ اس موقع پر الرٹ ہے اور عوامی سہولت کے پیش نظر کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔انہوں نے مزید کہا کہ جشن عید میلادالنبی ؐ کے جلوسوں کے راستوں پر چونا چھڑکاؤ، خوشبو عرق گلاب کا اسپرے ، کوڑا کرکٹ کی فوری تلفی اور عارضی ڈمپنگ پوائنٹس کی صفائی بھی ترجیحی بنیادوں پر مکمل کی جا رہی ہے ۔

 

