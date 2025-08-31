وزیر بلدیات ذیشان رفیق ،کمشنر کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ
ڈسکہ ،منڈیکی گورائیہ ،سیالکوٹ (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق نے ڈسکہ اور پسرور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ وہ گوجرانوالہ ڈویژن میں فلڈ ریلیف سرگرمیوں کے انچارج ہیں اور انہوں نے۔۔۔
موترہ گاؤں، آلو مہار، کھڑولیاں، ایم آر لنک نہر، سیوکی، دھرم کوٹ، کوٹلی داسو سنگھ اور باقر پور کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پسرور کے مختلف دیہات کا معائنہ کیا اور نالہ ڈیک میں پانی کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا۔صوبائی وزیر کے ہمراہ کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی، پارلیمانی سیکرٹری رانا فیاض اور اراکین صوبائی اسمبلی نوید اشرف اور رانا عارف ہرناہ موجود تھے ۔ ذیشان رفیق اور ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے سیوکے گاؤں میں سیلاب میں گھرے افراد کو ریسکیو کرنے کی نگرانی کی اور انتظامیہ کو متاثرہ گھروں تک کھانے کی فراہمی کی ہدایت بھی کی۔علاوہ ازیں پنجاب حکومت نے وزیر بلدیات ذیشان رفیق اور صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ ارورا کو گوجرانوالہ ڈویڑن میں سیلاب ایمرجنسی اور ریلیف سرگرمیوں کے جائزہ کیلئے ذمہ داریاں تفویض کر دی ہیں۔