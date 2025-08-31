صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر بلدیات ذیشان رفیق ،کمشنر کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

  • گوجرانوالہ
وزیر بلدیات ذیشان رفیق ،کمشنر کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈسکہ ،منڈیکی گورائیہ ،سیالکوٹ (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق نے ڈسکہ اور پسرور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ وہ گوجرانوالہ ڈویژن میں فلڈ ریلیف سرگرمیوں کے انچارج ہیں اور انہوں نے۔۔۔

 موترہ گاؤں، آلو مہار، کھڑولیاں، ایم آر لنک نہر، سیوکی، دھرم کوٹ، کوٹلی داسو سنگھ اور باقر پور کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پسرور کے مختلف دیہات کا معائنہ کیا اور نالہ ڈیک میں پانی کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا۔صوبائی وزیر کے ہمراہ کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی، پارلیمانی سیکرٹری رانا فیاض اور اراکین صوبائی اسمبلی نوید اشرف اور رانا عارف ہرناہ موجود تھے ۔ ذیشان رفیق اور ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے سیوکے گاؤں میں سیلاب میں گھرے افراد کو ریسکیو کرنے کی نگرانی کی اور انتظامیہ کو متاثرہ گھروں تک کھانے کی فراہمی کی ہدایت بھی کی۔علاوہ ازیں پنجاب حکومت نے وزیر بلدیات ذیشان رفیق اور صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ ارورا کو گوجرانوالہ ڈویڑن میں سیلاب ایمرجنسی اور ریلیف سرگرمیوں کے جائزہ کیلئے ذمہ داریاں تفویض کر دی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب ، 84 فلڈ ریلیف کیمپس فعال

سیلاب : 11 اضلاع کے 67 فیڈرز سے بجلی فراہمی جزوی معطل

اوپن یونیورسٹی امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے

پیف کی سکولوں کو فلڈ ہدایات، احتیاطی تدابیر لازم قرار

سیلاب متاثرین کا بروقت انخلا یقینی بنائیں‘عمرانہ توقیر

سیلاب سے نمٹنے کیلئے افسر اور مشینر ی متحرک :ثاقب خورشید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل