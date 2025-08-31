حافظ آباد نو شہرہ ورکاں؛ہسپتالوں میں بارشی پانی جمع،مریض پریشان
حافظ آباد،نو شہرہ ورکاں (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )گزشتہ روز بارش کے با عث ڈی ایچ کیو ہسپتال حافظ آباد اور تحصیل ہسپتال نو شہرہ ورکاں میں پانی داخل ہو گیا ،مریضوں اور لواحقین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال نو شہرہ ورکاں کی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کے با عث لیبر روم سب سے زیادہ متاثر ہوا جو مکمل طور پر گندے پانی میں ڈوب گیا جس سے حاملہ خواتین اور لواحقین پریشانی میں مبتلا رہے ، اس وقت میں ہسپتال کا بیشتر عملہ اور افسر غائب تھے جب ادارے کو ہنگامی بنیادوں پر نکاسی آب کے اقدامات کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ ہسپتال جیسے حساس ادارے میں پانی بھر جانا کسی المیہ سے کم نہیں کیونکہ اس سے نہ صرف علاج معالجہ متاثر ہوتا ہے بلکہ وبائی امراض کے پھیلنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے ۔ ماہرین صحت کے مطابق لیبر روم میں پانی کھڑا رہنا حاملہ خواتین اور نوزائیدہ بچوں کیلئے انتہائی خطرناک صورتحال پیدا کر سکتا ہے ۔ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ ،واسااور میونسپل کمیٹی نے بروقت اقدامات کر تے ہوئے ڈی ایچ کیو ہسپتال کے مختلف حصوں میں جمع بارشی پانی کو نکال دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے نکاسی آب اور صفائی ستھرائی کے کاموں کے جائزہ کیلئے ڈی ایچ کیوہسپتال کادورہ کیا۔ انکاکہنا تھا کہ ہسپتال کی عمارت ،مختلف وارڈز اور دیگر شعبوں سے بارشی پانی کو نکالنے کے بعد مکمل صفائی کر ادی گئی ہے ،ہسپتال کے سبزہ زار سے موٹریں لگا کر بارشی پانی کو نکالا گیا۔