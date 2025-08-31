فیصل آبادوزیرآباد ریلوے سیکشن پر سیلابی پانی،7گھنٹے ٹرینوں کی آمدورفت معطل
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )فیصل آباد وزیرآباد ریلوے سیکشن پر سیلاب کے پانی کی یلغار سے ریلوے سیکشن پر ٹرینوں کی آمدورفت 7 گھنٹے معطل رہی پانی کم ہونے کے بعد ریلوے سیکشن بحال،ٹرینوں کو منازل کی جانب روانہ کر دیا گیا۔
دریائے چناب میں طغیانی اور اونچے درجہ کے سیلاب کی وجہ سے پانی وزیرآباد فیصل آباد ریلوے سیکشن کے ٹریک پر آگیا ریلوے حکام کے مطابق 7 گھنٹے تک ٹریک پر 2 سے 3 فٹ پانی رہا جس کی وجہ سے انجینئرنگ سٹاف کی ہدایات پر فیصل آباد وزیرآباد ریلوے سیکشن پر ٹرینوں کی آمد ورفت معطل رہی کراچی سے پشاور آنے اور جانے کیلئے رحمن بابا ایکسپریس اور راولپنڈی سے کراچی کیلئے پاکستان ایکسپریس یہی ریلوے سیکشن استعمال کرتی ہے گزشتہ روز ریلوے سیکشن بند ہونے کی وجہ سے پاکستان ایکسپریس کو علی پور چٹھہ سے واپس وزیرآباد اور لالہ موسیٰ سے سرگودھا،چک جھمرہ اور فیصل آباد روانہ کیا گیا جبکہ کراچی سے آنے والی رحمن بابا ایکسپریس 5 گھنٹے حافظ آباد ریلوے سٹیشن پر ٹریک کے کلیئر ہونے کی منتظر رہی تاہم 7 گھنٹے بعد ٹرینوں کو ریلوے ٹریک کی کلیرنس کے بعد روانہ کر دیا گیا۔