ڈینگی افزائش کی روک تھام ، ان ڈور مہم کا آغاز کردیا گیا

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)مون سون کی بارشوں کے باعث گوجرانوالہ کے 3 ہزار سے زائد مقامات تعلیمی اداروں،مراکز صحت ،تجارتی مراکز میں ڈینگی افزائش کی روک تھام کیلئے ان ڈور مہم کا آغاز کردیا گیا۔۔۔

محکمہ صحت نے علاقائی سطح پر تشکیل دی گئی ٹیموں کو ٹاسک سونپ دیا جو اپنے اپنے علاقوں کے تعلیمی اداروں کی عمارتوں کا جائزہ لیں گے اور بارشی پانی کے نکاس کے مناسب انتظامات نہ کرنے پر سکول سربراہوں اور مراکز صحت انتظامیہ کیخلاف کارروائی کی جائے گی جبکہ تجارتی مراکز ،مارکیٹوں ،سرامکس مارکیٹ میں بھی متعلقہ کاروباری افراد کو ڈینگی افزائش روک تھام کے انتظامات کی ہدایت کردی گئی، بارشوں کے سبب ضلع کے 3 ہزارسے زائد مقامات کوحساس قرار دیا گیا جن میں سرکاری تعلیمی ادارے ،مراکز صحت کی عمارتیں ،تجارتی مراکز ،ٹائر مارکیٹس ،سروسٹیشنز،سرامکس اوردیگر شعبہ جات کے مراکز شامل ہیں ، محکمہ صحت نے تمام انسداد ڈینگی ٹیموں کو سرکاری سکولوں میں سروے کرنے کا حکم دے دیا، شہر کی تمام73 یونین کونسلوں کی خصوصی مانیٹرنگ کی جائیگی ۔

 

