  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ پولیس کا سیلاب متاثرین کیلئے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری رہا، آپریشن کی نگرانی ریجنل آفیسر پنجاب ہائی وے پٹرول ذوالفقار علی ورک کر رہے ہیں۔

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ پولیس کا سیلاب متاثرین کیلئے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری رہا، آپریشن کی نگرانی ریجنل آفیسر پنجاب ہائی وے پٹرول ذوالفقار علی ورک کر رہے ہیں۔ متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے جبکہ مویشیوں کو بھی سیلابی علاقوں سے نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا ہے ۔ ریلیف کیمپوں میں پناہ گزین متاثرین کو سکیورٹی کے ساتھ ساتھ خوراک، صاف پانی اور ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے ۔ ضلعی انتظامیہ، ریسکیو اور پی ڈی ایم اے کے ساتھ مسلسل کوآرڈی نیشن جاری ہے جبکہ دریاؤں اور نشیبی علاقوں میں پنجاب ہائی وے پٹرول پولیس کی پٹرولنگ بھی مسلسل کی جا رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جارہے ہیں۔

 

