پھالیہ:بستی مخدوم سمیت 9 مقامات پر ریسکیو آپریشن جاری
پھالیہ (نامہ نگار )دریائے چناب ہیڈ قادرآباد کے مقام پر حالیہ سیلاب کے دوران ریسکیو 1122 کی ٹیم نے پیشہ ورانہ تربیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہزاروں متاثر افراد کو ریسکیو کیا۔۔۔
سینکڑوں افراد کو موت کے منہ سے نکالا ، دریائے چناب کا پانی اتر جانے کے بعد بھی ریسکیو کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب کی تاریخ کے بد ترین سیلاب نے دریائے چناب کنارے بسنے والے سینکڑوں دیہات کو ڈبو دیا، قدرتی آفت کے موقع پر ریسکیو 1122 منڈی بہا ئوالدین کی ٹیم نے انسانی خدمت کی لازوال تاریخ رقم کی۔ اس موقع پر آپریشن کرتے ہوئے 3233 افراد اور 424 خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ، 48 گھنٹوں میں 828 جانوروں کو سیلابی پانی سے نکالا ریسکیو 1122 کے مطابق 69 دیہات کے 98400 افراد متاثر ہوئے جبکہ حفاظتی بند ٹوٹنے سے 4 دیہات کے 4825 افراد اور 762 گھر متاثر ہوئے ، متاثرہ علاقوں میں رنڈیالی ،مرید،باہو مانگا شامل ہیں۔ریسکیو 1122 کے مطابق 9 بوٹنگ پوائنٹس پر 15 بوٹس آپریشنل ہیں جبکہ اس وقت بستی مخدوم سمیت 9 مقامات پر آپریشن جاری ہے ۔