تتلے عالی :بارش سے گلیاں بازار ندی نالوں میں تبدیل
تتلے عالی(نامہ نگار )طوفانی بارش سے گلیاں بازار ندی نالوں میں تبدیل ہوگئے ،پارک،گراؤنڈز، ہسپتال ونشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے ۔
تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں گزشتہ روز طوفانی بارش سے کامونکے روڈ،نوشہرہ ورکاں روڈ،لیڈیز پارک، تعلیمی اداروں کی گراؤنڈز، ہسپتال اورقبرستان ڈوب گئے ،تتلے عالی،مرالی والہ،گھمن والا،قلعہ مصطفی آباد،فیصل کالونی،محلہ راجپوتاں،وقاص ٹاؤن،چرچ بستی ودیگر نشیبی علاقوں میں گندا پانی گھروں میں داخل ہوگیا بارش سے کاروبار زندگی مفلوج ہوکر رہ گیا۔