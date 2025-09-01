صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جلال پور بھٹیاں میں بیمار اورلاغر جانوروں کا گوشث فروخت

  • گوجرانوالہ
جلال پور بھٹیاں میں بیمار اورلاغر جانوروں کا گوشث فروخت

جلالپور بھٹیاں (نمائندہ دنیا )جلال پور بھٹیاں میں بیمار اورلاغر جانوروں کا گوشث فروخت ہونے لگا ، قصاب بیمار، لاغر جانور لا کر غیر محفوظ طریقے سے ذبح کر کے گوشت سرعام پھٹوں پر مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں جو بیماریوں کا باعث بن رہا ہے۔۔۔

 کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں آ نے والے افسر سبزی فروش کے ریٹ تو چیک کرتے ہیں لیکن قصابوں کے سامنے بے بس دکھائی دے رہے ہیں، شہریوں نے کمشنر گوجرانوالہ اور ڈی سی حافظ آباد سے قصابوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

گھنٹہ گھر کے بازاروں میں تجاوزات ، ٹریفک متاثر

شہر کی گلی محلوں میں وارداتیں روکنے کیلئے ڈولفن اور ایگل سکواڈ کی خصوصی ٹیمیں تعینات

ضلعی انتظامیہ فیصل آباد متحرک ، متاثرین میں راشن اور کھانا تقسیم

اے سی شورکوٹ نے فلڈ ریلیف کیمپ میں انتظامات دیکھے

عوامی کمیٹیوں سے بلدیاتی نظام کی کمی پوری کرینگے :جماعت اسلامی

ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے متاثرین میں راشن تقسیم کیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر