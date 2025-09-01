جلال پور بھٹیاں میں بیمار اورلاغر جانوروں کا گوشث فروخت
جلالپور بھٹیاں (نمائندہ دنیا )جلال پور بھٹیاں میں بیمار اورلاغر جانوروں کا گوشث فروخت ہونے لگا ، قصاب بیمار، لاغر جانور لا کر غیر محفوظ طریقے سے ذبح کر کے گوشت سرعام پھٹوں پر مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں جو بیماریوں کا باعث بن رہا ہے۔۔۔
کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں آ نے والے افسر سبزی فروش کے ریٹ تو چیک کرتے ہیں لیکن قصابوں کے سامنے بے بس دکھائی دے رہے ہیں، شہریوں نے کمشنر گوجرانوالہ اور ڈی سی حافظ آباد سے قصابوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔