حافظ آباد:بارش کے پانی سے کئی گھروں کی دیوار یں منہدم
حافظ آباد(نامہ نگار )حافظ آباد شہر میں ریلوے سٹیشن کے قریب محلہ چاہ قاضیاں میں بارشی پانی جمع ہونے سے کئی گھروں کی دیواریں گرگئیں جس پرعلاقہ مکین میونسپل کمیٹی کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے ۔
علاقہ مکینوں نے بارشی پانی کے جمع ہونے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میونسپل کمیٹی کے افسروں کی غفلت اور لاپروا ئی سے انکا علاقہ نہ صرف ڈوب رہا ہے بلکہ جگہ جگہ جوہڑ بننے سے مکانات اور دیواریں بھی منہدم ہورہی ہیں لیکن افسر وں کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی ۔ علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا کہ چاہ قاضیاں میں فوری طور پر بارشی پانی کو نکلواکر اسے جوہڑ بننے سے بچایا جائے ۔