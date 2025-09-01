صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مچھلی کے شکار پرپابندی ختم ،آج سے لائسنس کا اجرا

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار)مچھلی کے شکار پرپابندی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ،نوٹیفکیشن آج جاری ہوگا۔ مچھلی کی بہترین پرورش اور پیدوار بڑھانے کیلئے صوبائی حکومت نے یکم جون کو پنجاب بھر میں تمام دریاؤں۔۔۔

ندی نالوں میں مچھلی کے ٹھیکہ جات کو ختم کر دیا تھا جبکہ شکاریوں کے ضلعی وصوبائی لائسنس بھی منسوخ کرکے مچھلی کے شکار پر پابندی عائد کر دی تھی۔موسم تبدیلی اور مچھلی کے بچے بڑے ہو جانے پر حکومت نے صوبہ بھر میں مچھلی کے شکار پر پابندی ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے ،تمام دریاؤں،ندی نالوں میں مچھلی پکڑنے کیلئے ٹھیکہ جات کی اوپن نیلامی ہوگی جبکہ ضلعی وصوبائی لائسنسوں کے اجرا کا بھی آغاز یکم ستمبر سے ہوگا۔ تتلے عالی اور نواحی علاقہ کے شکاریوں نے مچھلی پکڑنے کیلئے جال،کانٹوں ودیگر سامان کی خریداری کرلی ۔فشریز ڈیپارٹمنٹ حکام کا کہنا ہے ضلعی لائسنس کیلئے 1000اور صوبائی لائسنس کیلئے 2ہزار روپے سالانہ فیس مقرر کی گئی ہے ۔

 

