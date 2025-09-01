صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ میں طالبعلم سمیت 2 افراد لاپتہ

  • گوجرانوالہ
عالم چوک ، لدھیوالہ وڑائچ(نمائندہ خصوصی، نامہ نگار )لدھیوالہ میں طالبعلم سمیت 2 افراد لاپتہ ہوگئے ۔ بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ سٹی کے دربار بابا بھولے شاہ کا رہائشی 23 سالہ شہزاد دو روز قبل صبح دکان پر دودھ لینے گیا۔۔۔

 لیکن گھر واپس نہ پہنچ سکا جبکہ پپناکھہ کا رہائشی 14سالہ طالبعلم ثمر عباس رات 9 بجے ڈیرے پر ملازم حماد خان کو کھانا دینے گیا اور لاپتہ ہو گیا ۔تھانہ لدھیوالہ پولیس نے شہزاد کے والد محمد عباس کی درخواست پر نامعلوم ملزم اور ثمر عباس کی والدہ کی درخواست پر ملازم حماد خان کے خلاف مقدمات درج کر لئے ۔

 

