سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جا ئے گی :وقاص مرزا

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر )گجرات چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹریز کے صدر وقاص مرزا’سینئر نائب صدر عاصم مشتاق بٹ’نائب صدر ملک یاسین مبشر نے مشترکہ بیان میں کہا ہے۔۔۔

 کہ گجرات چیمبر آف سمال ٹریڈرز اور سمال انڈسٹریز سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد کرے گا گجرات’وزیرآباد سمیت پنجاب بھر میں سیلاب نے جو تباہی مچائی ہے وہ بیان سے باہر ہے لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے جس کا دلی دکھ ہے بھارتی آبی جارحیت کی بدولت جتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اس کا اندازہ لگایا جانا بھی نا ممکن ہے دکھ کی گھڑی میں ہم متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بھارتی آبی جارحیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دن میں بہت بڑا ریلہ پانی کا گزرا اور دوسرے دن پانی اتر گیا اگر یہی پانی وقفے وقفے سے چھوڑا جاتا تو پنجاب کو کم نقصان کا سامنا کرنا پڑتا دشمن اوچھے ہتھکنڈوں سے پاکستانی قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتا ۔

 

 

آج کا اخبار

dunya epaper
