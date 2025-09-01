صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :بارشی پانی ،بھاری گاڑیوں سے سڑکیں ٹوٹنے لگیں

موترہ(نامہ نگار)ڈسکہ اور گرد و نواح میں مون سون بارشوں کاپانی سڑکوں پر جمع ہونے اور لوڈر گاڑیوں کے باعث سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کاشکار ہونے لگیں ۔ مختلف جگہوں پر گڑھے بننے لگے جس کے باعث حادثات بھی رونما ہورہے ہیں۔۔۔

 علاقہ بھرمیں دیہات کی طرف جانیوالی سڑکوں پر بھاری گاڑیاں رواں دواں ہیں ان گاڑیوں نے سرکاری کانٹوں سے وزن نہیں کرایا ہوتا حالیہ مون سون بارشوں کے باعث بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہوجاتا ہے جب وزن والی گاڑیاں ن پانی سے گزرتی ہیں تو سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوجاتی ہیں بعض جگہوں پر تو سڑک پر گڑھے بھی بنے ہوئے ہیں ۔بغیر کانٹے کی رسید کے روڈ پر آنیوالی گاڑیوں کو چیک نہیں کیاجاتا ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔

 

